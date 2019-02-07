Найдено тело второго погибшего при взрыве конденсатопровода в ХМАО

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Найдено тело второго погибшего в результате взрыва на конденсатопроводе "Уренгой-Сургут", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО в четверг.

"Да, тело найдено", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 6 февраля недалеко от дороги на Ян-Лорское месторождение (Сургутский район ХМАО) на участке конденсатопровода произошла разгерметизация с выбросом конденсата газа и с последующим взрывом без возгорания. В это время на участке проводились ремонтные работы.

В результате погиб рабочий 1966 года рождения. Находившийся рядом водитель спецтехники получил незначительные травмы. Местонахождение третьего работника 1981 года рождения было неизвестно, велись его поиски.

По факту взрыва возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч.3 ст.216 УК РФ). Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Поврежденный участок конденсатопровода принадлежит компании "Газпром переработка".