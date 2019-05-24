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Магистральный газопровод загорелся в Пермском крае

Магистральный газопровод загорелся в Пермском крае
Магистральный газопровод "Касимовское ПХГ-КС Воскресенск" (архив)
Фото: ТАСС, Максим Стулов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Магистральный газопровод СРТО - Урал загорелся в Чусовском районе Пермского края, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Пожар начался в пятницу в 3:45 по московскому времени на 1606 километре газопровода. По данным Центра, пострадавших и последствий для потребителей нет. Транспорт газа происходит в прежних объемах через дополнительные мощности.

Газопровод обслуживает ООО "Газпром трансгаз Чайковский". По системе телемеханики отключен участок газопровода 1555 - 1647 километр.

По данным краевого управления МЧС, жители населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево от пожара. Ближайший населенный пункт расположен в семи километрах от места пожара. Авария не представляет угрозы для людей, огонь не перекинется на деревья. Оперативные группы контролируют ситуацию на месте.

Это уже шестая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода Грязовец-Выборг, второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут, третья - в конце февраля на лупинге (участке трубопровода, параллельном основному газопроводу - ИФ) газопровода Петровск-Елец, четвертая - в марте на МГ Ямбург - Тула-2, пятое - в Свердловской области на МГ Ямбург-Поволжье, шестое - в конце мая в Пермском крае на СРТО - Урал.

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.

Пермский край СРТО

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