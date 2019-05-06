Магистральный газопровод "Газпрома" Ямбург-Поволжье загорелся на Урале

Это уже пятая с начала 2019 года авария на магистральных объектах компании

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Вблизи населенного пункта Пелым произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург - Поволжье. За разгерметизацией последовало возгорание. Происходит факельное горение", - сказал источник.

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил, что речь идет о газопроводе диаметром 1400 мм. Его эксплуатирует ООО "Газпром трансгаз Югорск": ЧП произошло в 18:47 по Москве на 1161-м км газопровода. Отключен участок газопровода "1158 км - 1181 км" для обеспечения выгорания газа. Ведется сбор аварийных бригад для ликвидации аварии.

Инцидент не влияет на подачу газа потребителям, так как задействованы две резервные линии.

Пострадавших нет, сообщает Минэнерго.

Это уже пятая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода Грязовец-Выборг, второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут, третья - в конце февраля на лупинге газопровода Петровск-Елец, четвертая - в марте на МГ Ямбург - Тула-2, пятое - в Свердловской области на МГ "Ямбург-Поволжье".

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.