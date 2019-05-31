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Росстат проверит свое подразделение в Тюмени после ошибки в данных о добыче газа

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Росстат в июне проведет выездную проверку деятельности своего тюменского подразделения, по вине которого пришлось отзывать и корректировать статистику по промышленности за апрель, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Павел Малков.

По его словам, сотрудники центрального аппарата службы выедут в Тюменскую область и автономные округа, проанализируют их работу и квалификацию персонала.

Малков подчеркнул, что не готов до окончания проверки и выяснения всех причин накладывать персональные взыскания. "Нужно понять, с какими трудностями сталкиваются сотрудники территориальных органов на местах. Мы знаем, что более 85% первичной отчетности, поступающей от крупных и средних предприятий, корректируется в течение месяца-двух после ее предоставления. Некоторые предприятия меняют свои цифры два-три и более раз. Иногда масштаб уточнений очень велик", - отметил глава Росстата, добавив, что действующие правовые нормы относятся к такой практике (к корректировке предприятиями своих данных - ИФ) очень мягко.

Путаница в измерениях

22 мая Росстат мая опубликовал данные по промпроизводству за апрель, сообщив о рекордном за два года росте - 4,9%. Фантастический результат в газодобыче - рост на 16% против скромных 3,45% у ЦДУ ТЭК, зафиксированный Росстатом, удивил не только отраслевых экспертов (такую динамику они считают не просто маловероятной, а невозможной - в силу большого объема производства газа в стране, который сглаживает любые колебания по отдельным производственным объектам), но и куратора статистического ведомства - Минэкономразвития.

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На следующий день 23 мая Росстат прямо во время итоговой коллегии Минэкономразвития объявил, что отзывает ранее опубликованную информацию о промпроизводстве в связи с обнаруженной ошибкой. Случай уникальный: пересчет показателей в статистике является рутинной практикой, но не на следующий день после публикации.

"Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - говорилось в заявлении Росстата.

"В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены", - отмечалось с сообщении ведомства.

Новая оценка роста промпроизводства за апрель - 4,6% вместо 4,9%. При этом на оценку за январь-апрель это не повлияло (+2,8%).

Росстат пересчитал динамику роста добычи как газа, так и нефти - с 16% до 2,6% и с 7,4% до 2,5% соответственно.

Позже в Тюменьстате объяснили, что в ошибке виновато предприятие, подавшее отчет в неправильных единицах измерения.

Росстат Тюменская область

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