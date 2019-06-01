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Минздрав РФ сообщил о десяти госпитализированных после ЧП в Дзержинске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минздрав России сообщает о 39 пострадавших при взрыве на оборонном заводе "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в субботу.

По данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 16:00, десять были госпитализированы. Из них восемь человек в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска. Еще двое в состоянии средней тяжести ближе к удовлетворительному доставлены в госпиталь ветеранов войн Нижегородской области.

Остальные 29 пострадавших получили помощь на месте.

Эвакуации в федеральные медицинские организации не требуется, заявляют в Минздраве.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова проинформирована о состоянии пострадавших, ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится под личным контролем.

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Как сообщалось, в субботу на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел взрыв. Осведомленный источник сообщил о полном разрушении цеха, в МЧС России также заявили о разрушении административного здания в результате происшествия.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров.

В пресс-службе администрации Дзержинска сообщили "Интерфаксу", что в результате взрывов на "Кристалле" повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

Дзержинск Нижегородская область Кристалл Минздрав

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