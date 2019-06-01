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Почти в 200 домах выбило стекла в результате ЧП в Дзержинске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В результате взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в субботу в городе Дзержинске Нижегородской области повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

"Выбиты стекла в 185 домах", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Дзержинска.

Как сообщалось, в 11:45 по Москве на территории оборонного заводе ГосНИИ "Кристалл" произошел взрыв. В результате произошло обрушение одного из цехов и возник пожар.

Источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв, производились авиабомбы.

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В результате ЧП, по последним данным пострадали около 40 человек. Погибших нет.

Как сообщил журналистам глава Дзержинска Иван Носков, пострадавшие в результате инцидента, "в основном посечены стеклами, всем им оказана помощь".

"В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной введен режим ЧС, - сказал он. - Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл".

Носков добавил, что опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб.

Как он отметил, "пока мы видим только выбитые стекла". По словам главы Дзержинска, режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы, уже проведены переговоры с борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения, сказал Носков.

Дзержинск Нижегородская область Кристалл

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