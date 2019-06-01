Гендиректор "Кристалла" незадолго до взрывов был отстранен от работы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В государственном научно-исследовательском институте "Кристалл" в Дзержинске было выявлено систематическое нарушение промышленной безопасности, сообщил "Интерфаксу" в субботу его представитель.

"На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения норм промышленной безопасности", - сказал он.

В субботу на оборонном заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли взрывы. Почти 80 человек обратились за медицинской помощью.

Площадь пожара на территории предприятия, по данным МЧС России, составила 800 кв. метров.

В апреле на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание цеха.

Представитель института сообщил, что после апрельского ЧП на предприятии работала комиссия. По итогам разбирательства было принято решение об отстранении гендиректора, сказал собеседник агентства.