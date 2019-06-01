В Дзержинске потушили пожар на оборонном заводе
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось справиться с возгоранием на оборонном заводе "Кристалл" в городе Дзержинске, где в субботу произошел взрыв.
Как сообщает оперативный штаб на месте происшествия, пожар на предприятии ликвидирован.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области "Интерфаксу" уточнили, что полная ликвидация пожара была объявлена в 17:42 по Москве.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили агентству, что площадь возгорания на "Кристалле" составила 800 квадратных метров.
Как сообщалось, в субботу на территории оборонного завода "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошло несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.
Источник "Интерфакса" уточнил, что в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, там же хранились боеприпасы.
По последним данным, в результате ЧП пострадали 43 человека (15 из них госпитализированы), погибших нет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.
Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.
Почти два месяца назад на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание другого цеха.