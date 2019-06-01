В Дзержинске потушили пожар на оборонном заводе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось справиться с возгоранием на оборонном заводе "Кристалл" в городе Дзержинске, где в субботу произошел взрыв.

Как сообщает оперативный штаб на месте происшествия, пожар на предприятии ликвидирован.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области "Интерфаксу" уточнили, что полная ликвидация пожара была объявлена в 17:42 по Москве.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили агентству, что площадь возгорания на "Кристалле" составила 800 квадратных метров.

Как сообщалось, в субботу на территории оборонного завода "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошло несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

Источник "Интерфакса" уточнил, что в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, там же хранились боеприпасы.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 43 человека (15 из них госпитализированы), погибших нет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).