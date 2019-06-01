Почти 80 человек обратились за помощью после взрывов на заводе Дзержинска
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после взрыва на оборонном заводе в нижегородском Дзержинске обратились более 70 человек, заявили в Минздраве России.
"По обновленной информации, в связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в субботу.
Ранее сообщалось о 43 пострадавших.
Как сообщает Минздрав, по состоянию на 18:00, на стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам.
ЧП в Дзержинске
В субботу на территории оборонного завода "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошло несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.
Источник "Интерфакса" уточнил, что в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, там же хранились боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
В настоящее время пожар на территории завода ликвидирован. Его площадь, по данным МЧС России, составила 800 кв. метров.
АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.
Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.
Почти два месяца назад на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание другого цеха.