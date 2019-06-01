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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - После взрыва на заводе в Дзержинске за медпомощью обратилось 85 человек, из них 39 - работники завода, сообщает Минздрав России.

"По последним данным, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в субботу.

На стационарном лечении находятся 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - в средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам.

В субботу в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли взрывы.

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АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорация "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Нижегородская область Дзержинск

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