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Арестованный участник акций против строительства храма в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Один из задержанных участников акций протеста против строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на задержание и арест, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат задержанного Алексей Бушмаков.

"Я навестил его в спецприемнике, мы составили и отправили жалобу в ЕСПЧ. В ней мы указываем на нарушения, которые власти допустили при задержании за абсолютно мирный протест. Все дело основывается на заявлениях полицейских, которые составляли рапорты. И решения об арестах начали исполнять немедленно, это связывает руки судьям", - уточнил Бушмаков.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять обжаловали решение.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Накануне стало известно, что власти отказались от строительства храма в сквере после опроса горожан.

Екатеринбург

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