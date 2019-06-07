Собянин попросил "максимально объективно" разобраться в деле Голунова

Журналиста-расследователя "Медузы" задержали по подозрению в сбыте наркотиков, он вину отрицает

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичного управления МВД Олега Баранова взять на личный контроль рассмотрение дела журналиста Ивана Голунова и "максимально объективно разобраться". Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

Голунова в четверг задержали в Москве по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. В полиции утверждают, что в результате обысков при нем и в его квартире нашли наркотические вещества. На сайте главка опубликовали фотографии изъятого.



Голунов вину не признает. Защищающий его адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай и его коллеги по изданию "Медуза" предполагают, что наркотики ему подбросили. В "Медузе" убеждены, что журналиста преследуют за его расследования.

Разобраться в деле уже пообещал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он отметил, что ведомство будет действовать "в рамках законных возможностей".