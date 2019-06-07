Роскомнадзор пообещал поучаствовать в судьбе задержанного спецкора "Медузы" Голунова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров обещал разобраться в ситуации с задержанием в Москве спецкора онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Со своей стороны, мы, безусловно, поучаствуем в судьбе журналиста, но в рамках законных возможностей. Я намерен выяснить, что произошло",- сказал Жаров "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, одна из функций Роскомнадзора - защита прав журналистов.

"Мы защищаем права журналистов, у нас есть такая функция. Поэтому, если с журналистами что-то происходит, обычно это связано с ситуацией в горячих точках", мы пользуемся своим правом стимулировать, условно говоря, все ведомства, которые должны помогать. Пишем письма с просьбой оказать содействие, и соответственно, чтобы нас проинформировали об этом",- пояснил он.

"Поскольку ситуация с Голуновым - резонансная ситуация (обстоятельства времени, самого события) имеет быть место, я намерен по возвращении в Москву обсудить эту ситуацию, в частности, с Владимиром Соловьевым, председателем Союза журналистов",- отметил глава Ромкомнадзора.

В пятницу утром сотрудники полиции задержали корреспондента онлайн-издания "Медуза" Голунова, у которого были обнаружены наркотики.

"6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московской полиции. По месту проживания задержанного, добавили в пресс-службе, полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.

"Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством - метилэфедроном массой около 4 граммов", - сказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91-й УПК РФ.

В "Медузе" сообщили, что речь идет о корреспонденте издания Иване Голунове.

Угрозы журналисту

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Последнее расследование Голунова вышло 17 мая и было посвящено тому, как микрофинансовые организации обманом захватывают жилье должников. "Мы пока не можем связать эти события с работой Голунова, но будем искать эту связь", - сказал Колпаков.

"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял" - выразил уверенность главный редактор.

Также в квартире Голунова в присутствии понятых был проведен обыск, сообщал "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.

На фотоснимках со следственных действий в квартире, распространяемых в СМИ и социальных сетях, видно, что в квартире было обнаружено большое количество свёртков и пакетов с веществом, напоминающим наркотические средства.

При этом он затруднился ответить на вопрос "Интерфакса" о том, можно ли считать настоящими появившиеся фотографии.