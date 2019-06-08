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Нарушенное непогодой электроснабжение в Севастополе восстановлено

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Полностью восстановлено электроснабжение в Севастополе, нарушенное в пятницу в результате мощного ливня, сообщила пресс-служба ООО "Севастопольэнерго".

"По состоянию на 21:00 все потребители подключены к энергоснабжению", - говорится на сайте компании.

Ранее сообщалось, что в результате выпадения в течение двух часов месячной нормы осадков было нарушено электроснабжение 12,5 тыс. жителей Севастополя. По состоянию на 16:00 без света оставалось 1,3 тыс. человек.

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