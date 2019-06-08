Вице-премьер Борисов назвал катастрофу SSJ 100 экстраординарным случаем

Он подчеркнул, что самолет технически не мог выдержать той перегрузки, которая произошла в момент катастрофы

На месте крушения Superjet 100 в аэропорту Шереметьево Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 имеет серьёзный запас прочности, но потерпевшее 5 мая в аэропорту "Шереметьево" крушение судно попало в катастрофическую ситуацию, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к шести. Это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация. Ни одна конструкция такого выдержать не может", - сказал Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что "претензий к самолету как к техническому средству нет". По словам вице-премьера, пока нет никаких подтверждений тому, что авиакатастрофа в "Шереметьево" произошла из-за ненадлежащего состояния самолета.

"Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд. И предварительное заключение, в принципе, готово", - сказал он.

По словам Борисова, даже попадание в самолет молнии не привело к необратимым последствиям. "Это совокупность факторов, в том числе и человеческих. Заключение окончательное сделает комиссия", - сказал вице-премьер.

По его мнению, это говорит о том, что как летательное средство самолёт не вызывает сомнений. Борисов напомнил, что в ходе разработки самолёт прошел российскую и европейскую сертификацию, цикл испытаний, в том числе и статических, по итогам которых снимались ограничения на полеты.

Он отметил, что "не хотелось бы вешать вину на пилотов".

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Погиб 41 человек, еще десять пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, на борту произошло отключение электропитания после удара молнии.

После катастрофы SSJ 100 российские авиакомпании просили Минтранс проверить надежность Superjet, однако, как сообщал осведомленный источник "Интерфакса", проведение такой проверки маловероятно. Минтранс не видит оснований для приостановки эксплуатации SSJ 100; до конца года авиапарк российских компаний должны пополнить 15 самолетов этой модели.