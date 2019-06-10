Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Ранее отсутствие следов наркотиков в анализах журналиста подтвердил главный нарколог России Евгений Брюн

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, защищают адвокаты "Агоры" Дмитрий Джулай и Ольга Динзе.

Чиков опубликовал копию результатов экспертизы.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что следов наркотиков не нашли и в моче журналиста, сданной сразу после задержания.

По словам Чикова, следователь повторно пытался взять у адвокатов Голунова подписку о неразглашении информации, связанной с делом. Они отказались. Под ограничение попали только персональные данные оперативников, которые ведут расследование.

Домашний арест Голунов отбывает в квартире матери, где он зарегистрирован, сообщила в эфире "Эха Москвы" гендиректор "Медузы" Галина Тимченко. По ее словам, ему запрещено общаться со всеми, кроме матери, брата, следователей и адвокатов, а также пользоваться любыми средствами связи.

Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Полицейские заявили, что обнаружили при нем наркотики, а затем у него дома при обыске нашли еще наркотические вещества и весы. 8 июня ему предъявили обвинения в попытке сбыта наркотиков. Вечером в субботу Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест.



Журналист вину не признает и говорит, что наркотики ему подбросили. Он считает, что его преследуют за публикации о похоронном бизнесе, из-за которых он раньше получал угрозы.

Защита Голунова считает, что его задержание прошло с нарушениями, полицейские применили против Голунова немотивированное насилие, а наркотики и весы были подброшены.

В знак солидарности с Голуновым газеты "Коммерсант", РБК и "Ведомости" впервые вышли с первыми полосами, оформленными в едином стиле, со слоганом "Я/Мы Иван Голунов". Издания также опубликовали совместное заявление, в котором потребовали проверить действия полицейских, которые задержали журналиста.