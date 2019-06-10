Поиск

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Ранее отсутствие следов наркотиков в анализах журналиста подтвердил главный нарколог России Евгений Брюн

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков
Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, защищают адвокаты "Агоры" Дмитрий Джулай и Ольга Динзе.

Чиков опубликовал копию результатов экспертизы.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что следов наркотиков не нашли и в моче журналиста, сданной сразу после задержания.

По словам Чикова, следователь повторно пытался взять у адвокатов Голунова подписку о неразглашении информации, связанной с делом. Они отказались. Под ограничение попали только персональные данные оперативников, которые ведут расследование.

Домашний арест Голунов отбывает в квартире матери, где он зарегистрирован, сообщила в эфире "Эха Москвы" гендиректор "Медузы" Галина Тимченко. По ее словам, ему запрещено общаться со всеми, кроме матери, брата, следователей и адвокатов, а также пользоваться любыми средствами связи.

Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Полицейские заявили, что обнаружили при нем наркотики, а затем у него дома при обыске нашли еще наркотические вещества и весы. 8 июня ему предъявили обвинения в попытке сбыта наркотиков. Вечером в субботу Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест.

Журналист вину не признает и говорит, что наркотики ему подбросили. Он считает, что его преследуют за публикации о похоронном бизнесе, из-за которых он раньше получал угрозы.

Защита Голунова считает, что его задержание прошло с нарушениями, полицейские применили против Голунова немотивированное насилие, а наркотики и весы были подброшены.

В знак солидарности с Голуновым газеты "Коммерсант", РБК и "Ведомости" впервые вышли с первыми полосами, оформленными в едином стиле, со слоганом "Я/Мы Иван Голунов". Издания также опубликовали совместное заявление, в котором потребовали проверить действия полицейских, которые задержали журналиста.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

5
Иван Голунов Москва МВД Медуза Агора Павел Чиков Галина Тимченко

Новости по теме

Новости

В барнаульском магазине нашли колбасу с ртутью

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Продавцы газет в Петербурге отметили повышенный спрос на "Ведомости" и "Коммерсантъ"

Сотрудницу "АЛРОСА" обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей

Сотрудницу "АЛРОСА" обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей

На главу штаба Навального составили второй протокол за митинг против пенсионной реформы

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Роспотребнадзор проверит средство для чистки труб, которым отравился Алибасов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');