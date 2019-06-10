В Москве и Петербурге раскупили все газеты с первой полосой в поддержку Голунова

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве и Петербурге к полудню раскупили весь тираж газет "Ведомости", "Коммерсантъ" и "РБК", которые вынесли на первую полосу заявление в защиту корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Как передают корреспонденты "Интерфакса" из разных районов столицы, в киосках периодики к 12 часам эти газеты купить невозможно.

В частности, в центральной части Москвы, где сосредоточено большинство офисов, в киосках "Пресса" возле метро не удалось найти в продаже ни одного экземпляра. Невозможно купить издания и возле станций столичного метрополитена, расположенных на Садовом кольце (Курская, Краснопресненская, Таганская, Добрынинская).

Похожая ситуация и на станциях, удаленных от центра. В частности, корреспонденты не смогли купить газеты на "Нахимовском проспекте" и "Семеновской" - последние газеты купили за несколько минут до этого.

Продавцы сообщают, что все имеющиеся экземпляры были быстро раскуплены утром, когда люди шли на работу.

Они отмечают, что не припоминают такого ажиотажного спроса на эти издания за многие годы работы. Многие из них устанавливают на витрины таблички, на которых написано, что "Коммерсант", "Ведомости" и "РБК" раскуплены.

"Давно уже все раскупили, сколько я работаю - никогда такого не было. Ко мне подходит больше людей, чем в соседний киоск "Мороженое", несмотря на жару", - сказала "Интерфаксу" продавец в киоске возле метро "Беговая".

Нет трех газет и во многих точках бесплатной раздачи прессы в столичных ТЦ и кафе.

Между тем, объявления о продаже сегодняшнего номера "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК начали появляться на торговых площадках в интернете. Так, на сервисе "Авито" размещено объявление, в котором предлагают купить три газеты за 15 тысяч рублей.

В понедельник газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК впервые в своей истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной аресту журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в сбыте и производстве наркотиков. Редакции назвали доказательства его вины неубедительными и потребовали проверить действия сотрудников МВД.