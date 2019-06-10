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Продавцы газет в Петербурге отметили повышенный спрос на "Ведомости" и "Коммерсантъ"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Повышенный спрос на "Коммерсантъ" и "Ведомости" отмечают продавцы газет в Петербурге в понедельник утром.

В РоссииГазеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"Читать подробнее

Корреспонденты "Интерфакса" обошли в общей сложности около 10 точек в разных районах города, в том числе в центре. Во многих киосках уже с раннего утра "Коммерсантъ" и "Ведомости" отсутствовали.

"Вы мне скажите, что сегодня происходит? Почему все время спрашивают эти газеты? "Ведомостей" уже нет, остались несколько экземпляров "Коммерсанта", - сказала "Интерфаксу" продавец "Первой полосы" на Сенной площади.

"Сегодня какой-то ажиотаж, - отметила продавец в другой точке. - "Ведомостей" мы получаем мало, и их уже нет, но остался "Коммерсант".

В понедельник газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной аресту журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в сбыте и производстве наркотиков.

Редакции назвали доказательства его вины неубедительными и потребовали проверить действия сотрудников МВД.

Иван Голунов

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