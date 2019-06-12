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В СПЧ назвали грубыми задержания участников акции в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Некоторые задержания, произведенные сотрудниками правоохранительных органов на акции в поддержку Ивана Голунова в Москве, носили произвольный характер и выполнялись излишне грубо, считает член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе.

"У меня смешанное ощущение, потому что сначала были единичные задержания людей в майках или с плакатами в поддержку Ивана Голунова, а потом, ближе к памятнику Высоцкому, стали задерживать людей уже в массовом порядке и иногда довольно грубо. Задержания имели произвольный характер", - сказал Сванидзе, мнение которого опубликовано на официальном сайте СПЧ в среду вечером.

Среди задержанных, отметил он, были журналисты "Коммерсанта" и "Новой газеты".

Он добавил, что не заметил провокаций со стороны участников и наблюдателей акции, более того, люди были настроены миролюбиво.

"Шествие было немногочисленным. Каких-либо провокаций со стороны участников я не заметил, и, на мой взгляд, задержания были напрасными, потому что люди были настроены благостно и миролюбиво", - сказал член СПЧ.

В несогласованной с властями акции в Москве в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова приняли участие около 1200 человек. Около 200 были задержаны за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ - ИФ).

В среду московские власти предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова.

Москва СПЧ

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