Поиск

Навальный проведёт ночь в отделе полиции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Задержанный на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова оппозиционер Алексей Навальный останется в отделе полиции до утра, сообщил "Интерфаксу" в среду глава Фонда борьбы с коррупцией, юрист Иван Жданов.

"Да, могу подтвердить - Алексей задержан, он в ОВД "Строгино", оставляют до утра", - сказал он.

Жданов отметил, что Навальному вменяется нарушение административного кодекса по статье о нарушении правил проведения или участия в публичном мероприятии.

Когда и в каком суде будет слушаться вопрос о привлечении Навального к административной ответственности, юрист не уточнил.

Как сообщалось ранее, в среду в Москве прошла несогласованная с властями акция в защиту корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

МоскваПолиция начала отпускать задержанных на акции в центре МосквыЧитать подробнее

По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 1200 человек, было задержано более 200 человек, в том числе и Навальный.

Журналисты сообщали о задержании многих своих коллег на марше.

В настоящее время задержанных участников акции начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. В столичной полиции заявили, что при личном досмотре, а позднее - и при обыске в квартире - у Голунова были найдены наркотики.

По решению суда Голунов был помещен под домашний арест.

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова и его освобождении.

Москва Алексей Навальный Иван Голунов

Новости по теме

Новости

Вратаря футбольной сборной Лунева задержали за мелкое хулиганство во Внуково

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы

Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полиция задержала более 200 человек на несогласованной акции в Москве

Полиция задержала более 200 человек на несогласованной акции в Москве
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В отношении Навального составлен протокол об административном нарушении

Экстренные службы Москвы получили сигналы о "минировании" станций метро

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Около двух десятков человек задержаны на несогласованной акции в столице

Около двух десятков человек задержаны на несогласованной акции в столице
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Алексея Навального задержали на акции в поддержку Голунова в Москве

Алексея Навального задержали на акции в поддержку Голунова в Москве
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита Голунова будут добиваться справедливого процесса над его преследователями

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Парковка на всех столичных улицах 12 июня будет бесплатной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');