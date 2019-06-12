Навальный проведёт ночь в отделе полиции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Задержанный на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова оппозиционер Алексей Навальный останется в отделе полиции до утра, сообщил "Интерфаксу" в среду глава Фонда борьбы с коррупцией, юрист Иван Жданов.

"Да, могу подтвердить - Алексей задержан, он в ОВД "Строгино", оставляют до утра", - сказал он.

Жданов отметил, что Навальному вменяется нарушение административного кодекса по статье о нарушении правил проведения или участия в публичном мероприятии.

Когда и в каком суде будет слушаться вопрос о привлечении Навального к административной ответственности, юрист не уточнил.

Как сообщалось ранее, в среду в Москве прошла несогласованная с властями акция в защиту корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 1200 человек, было задержано более 200 человек, в том числе и Навальный.

Журналисты сообщали о задержании многих своих коллег на марше.

В настоящее время задержанных участников акции начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.