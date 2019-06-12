Навальный проведёт ночь в отделе полиции
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Задержанный на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова оппозиционер Алексей Навальный останется в отделе полиции до утра, сообщил "Интерфаксу" в среду глава Фонда борьбы с коррупцией, юрист Иван Жданов.
"Да, могу подтвердить - Алексей задержан, он в ОВД "Строгино", оставляют до утра", - сказал он.
Жданов отметил, что Навальному вменяется нарушение административного кодекса по статье о нарушении правил проведения или участия в публичном мероприятии.
Когда и в каком суде будет слушаться вопрос о привлечении Навального к административной ответственности, юрист не уточнил.
Как сообщалось ранее, в среду в Москве прошла несогласованная с властями акция в защиту корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 1200 человек, было задержано более 200 человек, в том числе и Навальный.
Журналисты сообщали о задержании многих своих коллег на марше.
В настоящее время задержанных участников акции начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. В столичной полиции заявили, что при личном досмотре, а позднее - и при обыске в квартире - у Голунова были найдены наркотики.
По решению суда Голунов был помещен под домашний арест.
Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова и его освобождении.