В Кремле сочли, что рано говорить о реформе МВД в свете "дела Голунова"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Целесообразность реформирования МВД в свете "дела Голунова" пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет", - сказал Песков журналистам.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал по просьбе журналистов слова главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, что дело Ивана Голунова было внимательно изучено только после того, как они и другие люди обратили на это внимание властей. В связи с этим Пескову был задан вопрос, как, по мнению Кремля, нужно реформировать полицию, чтобы для справедливого разбирательства не требовалось участие высших органов государственной власти.

Песков признал, что резонанс вокруг "дела Голунова" способствовал тому, что "именно на этот случай обратили внимание все". Вместе с тем он заявил, что "обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы, наверное, неверно".

По словам Пескова, "предстоит дождаться результатов следствия, которое ведется Следственным комитетом, что тоже немаловажно".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что по обращениям на необоснованное проявление жесткости со стороны полицейских во время несанкционированного марша в поддержку Голунова 12 июня будут проведены проверки, чтобы подобного не повторилось.

"Это, наверное, прерогатива городских властей - организовывать подобные акции или не давать на них разрешение, а также оценивать работу полиции", - сказал Песков.

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