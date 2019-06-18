Житель Татарстана отсудил 100 тысяч рублей у МВД за избиение после задержания

Летом 2017 года его избили пьяные участковые и заставили признаться в краже плитки, которую он не совершал

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Татарстане Лениногорский городской суд частично удовлетворил иск местного жителя Ильдара Шарифуллина, который требовал с МВД 1,5 млн рублей компенсации за избиение при задержании в августе 2017 года. Как сообщила правозащитная организация "Зона права", истцу присудили 100 тысяч рублей.

Юрист Шарифуллина Андрей Сучков пообещал обжаловать это решение. Он объяснил, что его клиент требовал компенсацию в размере 1,5 млн рублей, поскольку это соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам.

В августе 2017 года двое пьяных участковых задержали Ильдара Шарифуллина, привезли в опорный пункт полиции и избили. Они обвинили его в краже облицовочной плитки. На допросе задержанный сильно заикался. Как ранее установил суд, полицейские дважды ударили Шарифуллина в машине, а затем уже в опорном пункте он получил удар 1,5-литровой пластиковой бутылкой с водой по спине, удар коленом в грудную клетку и не меньше двух ударов по лицу.

Задержанный написал явку с повинной под диктовку участковых. Его тогда освободили, и он написал жалобу на избиение. Впоследствии выяснилось, что плитку украл не он.

На участковых Виталия Мустафина и Альберта Самигуллина возбудили уголовное дело в январе 2018 года. В декабре Лениногорский суд признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и назначил им условные сроки. Вину они не признали. Обоих уволили из полиции по результатам служебной проверки.