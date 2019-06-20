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Новосибирский полицейский получил три года колонии за избиение задержанного

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил сотрудника полиции Евгения Полякова к трем годам колонии общего режима за избиение задержанного в дежурной части, сообщает региональная прокуратура.

Суд также лишил Полякова специального звания "капитан полиции" и запретил два года занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Суд установил, что Поляков в декабре прошлого года сначала пинал потерпевшего, а потом схватил его за шею, повалил на пол и перетащил в камеру. Там полицейский снова стал душить и бить его, в том числе об стену. После этого он заставил потерпевшего просунуть руки между решетками камеры и пристегнул его к ним наручниками.

Полякова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с применением специальных средств (п. "а,б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Полицейский в ходе следствия и суда полностью признал вину, поэтому его уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Новосибирск Евгений Поляков

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