После драки в Чемодановке губернатор потребовал активнее решать проблемы жителей

Главной задачей он назвал обеспечение "безопасности проживания" граждан

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В администрации Пензенской области определили, что нужно сделать, чтобы не допустить повторения конфликта в Чемодановке, где произошла массовая драка и погиб человек. Об этом по результатам анализа ситуации объявил в региональном парламенте губернатор Иван Белозерцев.

Он призвал депутатов активней работать с населением в своих избирательных округах и решать их проблемы и назвал главной задачей - обеспечить безопасность проживания граждан на местах.

По словам Белозерцева, ситуация в Чемодановке нормализована. "Для обеспечения безопасности граждан силами Росгвардии и полиции осуществляется круглосуточное дежурство", - отметил он. "Лица цыганской национальности по собственной инициативе выехали из Чемодановки и Лопаток", - добавил губернатор.

Он напомнил, что причиной драки стал бытовой конфликт между коренными местными жителями и цыганами и призвал не распространять слухи и домыслы на этот счет. Также губернатор напомнил, что закон в России один для всех.

13 июня в массовой драке в Чемодановке пострадали пять человек. Один из них получил черепно-мозговую травму и умер в больницу на следующий день после конфликта. Еще один мужчина находится в реанимации и подключен к искусственной вентиляции легких. По факту драки возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство нескольких человек. По делу арестованы 28 жителей села - это цыгане.

17 июня пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина сообщила "Интерфаксу", что Чемодановку покинули все проживавшие там цыгане, это около 650 человек.