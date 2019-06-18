Волгоградские власти опровергли массовое переселение в регион цыган из Чемодановки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Массового въезда цыган из села Чемодановка Пензенской области в Волгоградскую область не зарегистрировано, сообщил заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко журналистам во вторник.

"Вчера вечером появилась информация о массовом въезде в Волгоградскую область цыган. Это фейковая новость. Эта информация не подтверждается", - сказал Москаленко.

Он отметил, что, по данным регионального управления МВД, транзитом через Волгоградскую области действительно проследовал автобус, на котором цыгане ехали в Астраханскую область.

"В автобусе было 43 цыгана, из них четыре мужчины, порядка 20 женщин, остальные - дети. ГУ МВД по Волгоградской области оказало содействие в выделении автобуса для этих семей и выделении сопровождения. Сначала автобус был направлен в город Волжский, а оттуда в город Ахтубинск Астраханской области. Никаких инцидентов не было", - подчеркнул Москаленко.

Президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов также опроверг информацию о массовом переселении цыган из Чемодановки в Волгоградскую область.

"Слухи я не поддерживаю. На самом деле, к своим родственникам в Волгоградскую область переждать конфликтную ситуацию приехали порядка 4-5 семей. Сегодня я созвонился с руководителем Пензенской области - уже многие цыгане возвращается обратно. Ситуация нормализуется. Нет повода нашему населению переживать", - сказал Горбатов.

По данным переписи 2010 года, на территории Волгоградской области проживает 8 тыс. 216 человек цыганской национальности.

Смертельная драка под Пензой

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие. Однако, как стало известно 17 июня, все проживающие там цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Были задержаны 28 участников конфликта, однако их личности и национальная принадлежность не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка. "Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник журналистам.