Крымские пограничники задержали украинца, разыскиваемого Интерполом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Гражданин Украины, находившийся девять лет в международном розыске, задержан при попытке въезда в Крым, сообщила в среду пресс-служба погрануправления ФСБ по региону.

"В ходе проверки документов 39-летнего уроженца Закарпатской области (Украины - ИФ), следовавшего в Ялту, пограничники установили, что его личностью заинтересованы представители Международной организации уголовной полиции", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина является фигурантом уголовного дела, связанного с вымогательством денег в Чехии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о выдаче украинца инициатору розыска.