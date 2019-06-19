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Петербуржцы, подавшие иск из-за плохой уборки снега, отказались от части требований

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении требований о бездействии властей в зимний период.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы, суд вынес решение по административному исковому заявлению Дианы Деминой и Алексея Ильина об оспаривании бездействия комитета по благоустройству, администраций Выборгского и Калининского районов.

"Оспариваемое бездействие выражалось в ненадлежащем, по мнению подавших заявление лиц, исполнении обязанностей по содержанию в зимний период автомобильных дорог общего пользования. В ходе заседаний истец перестал поддерживать требования к администрации Выборгского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что претензии к администрации Калининского района и комитету по благоустройству у истцов сохранялись, однако суд в удовлетворении требований отказал.

Как сообщалось, в начале февраля Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления Деминой и Ильина к властям из-за плохой уборки дорог от снега, обосновав это тем, что данный спор не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Однако 1 апреля Санкт-Петербургский городской суд отменил это определение.

Минувшей зимой жители Петербурга активно высказывали претензии к уборке снега в разных районах города. По данным городского комитета здравоохранения, с 1 декабря по 20 февраля количество случаев травм по причине падения людей из-за гололеда или обрушения наледей с крыш составило 4 тысячи 75, в стационар было доставлено 3 тысячи 734 человека. Как минимум два человека погибли.

Петербург

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