Отрубленные головы крокодилов нашли в центре Симферополя

По факту могут возбудить дело о жестоком обращении с животными

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В центре Симферополя во дворе многоквартирного дома нашли две головы крокодилов. По факту начал проверку госкомитет ветеринарии Крыма, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Валерий Иванов.

Предположительно, это головы взрослых животных "достаточно маленького размера", отметил он. Их забрали ветеринары, двор дома дезинфицировали. Иванов заверил, что находки не представляют угрозы здоровью граждан.

У специалистов есть оперативная информация, где искать другие части крокодилов. .

"Проходит расследование под контролем прокуратуры, правоохранительных органов. Мы передаем материалы для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными", - сказал Иванов.