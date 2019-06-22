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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Три легковых автомобиля столкнулись в западной части Крыма, один человек погиб и пятеро получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике в субботу.

По данным полиции, Daewoo Matiz по касательной столкнулся с Mitsubishi ASX, двигавшемся во встречном направлении. После этого Mitsubishi выбросило на "встречку", где он в лобовую столкнулся с ВАЗ-21110, а Matiz опрокинулся за пределами проезжей части.

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.

Крым

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