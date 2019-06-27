Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Он потребовал "вернуть детей родителям"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и призвал освободить моряков, которых Россия удерживает после ноябрьского инцидента в Керченском проливе. Он сделал это заявление на брифинге 27 июня на русском языке.

"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал Зеленский.

Ранее на этом брифинге он раскритиковал МИД Украины за недостаточные усилия по этому вопросу, в частности, за то, что ведомство не сообщило о ноте, полученной из Москвы с комментарием на решение Международного трибунала по морскому праву. Он потребовал, чтобы МИД сообщил об этой ноте прежде всего родителям моряков. Также он отметил, что у Украины в этой ситуации "право есть, все есть, а моряков - нет", поэтому он готов хвататься за любую возможность, чтобы их вернуть.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года атаковали и задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые следовали из Одессы в Мариуполь. Украинские военные утверждали, что не получили ответа на уведомление о проходе через пролив и что их атаковали в нейтральных водах. ФСБ утверждает, что нарушили границу и спровоцировали россиян.

Суда отконвоировали в Керчь, находившихся на них 24 моряков арестовали и перевели в Москву в СИЗО "Лефортово". Их обвинили в незаконном пересечении границы по предварительному сговору. Они вину не признают и требуют признать их военнопленными. В Кремле не раз отказывались вмешиваться в работу следствия и судов и говорили, что переговоры об их освобождении можно будет начать только после суда.

Киев пожаловался на задержание моряков в трибунал ООН по морскому праву. 25 мая этот суд потребовал в порядке срочной временной меры, чтобы Россия немедленно освободила моряков и их корабли. Россия не выполнила это требование.

26 июня российский МИД сообщил, что направил две ноты с разъяснением позиции Москвы в трибунал ООН и в посольство Украины. В частности, на требование освободить моряков министерство ответило, что уголовный процесс над ними продолжается и что украинская сторона должна использовать законные возможности для освобождения своих граждан.

До выхода пресс-релиза МИДа об этих нотах украинский МИД подтвердил получение такого документа из Москвы и заявил, что в ноте было "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством". Это предложение в ведомстве назвали неприемлемым и обостряющим спор об иммунитете военных кораблей. Киев потребовал, чтобы Россия без каких-либо дальнейших условий выполнила решение международного трибунала и немедленно освободила 24 моряков.