Фигурант дела "краснодарских каннибалов" получил 13 лет колонии

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суд в Краснодаре в среду приговорил к 13 годам заключения Дмитрия Бакшеева по обвинению в убийстве и расчленении женщины на территории авиационного училища, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Бакшеев признан виновным в убийстве 35-летней уроженки Кировской области (ч.1 ст.105 УК РФ) и надругательстве над ее телом (ч.1 ст.244 УК РФ). Судья Прикубанского районного суда Любовь Карасева назначила ему наказание в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима.

Накануне гособвинитель просил отправить Бакшеева в колонию на 14 лет и три месяца.

Селфи с частями тела

В сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. По подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы супруги Дмитрий и Наталья Бакшеевы, жившие в общежитии на территории военного училища.

По данным следствия, супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а после сделал селфи с фрагментами тела жертвы. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию. В общежитии, где проживали Бакшеевы, были найдены человеческие останки.

Бакшееву было предъявлено обвинение в убийстве, однако в ходе следствия у него обнаружили инфекционное заболевание, представляющее угрозу для окружающих. В связи с этим летом 2018 года мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он проходит курс терапии.

Преступление получило широкий общественный резонанс. Некоторые СМИ писали, что в Краснодарском крае задержана семья каннибалов, с 1999 года похищавшая, убивавшая и поедавшая людей, однако материалами рассматриваемого дела было подтверждено только одно убийство, совершенное осенью 2017 года.

Наталья Бакшеева уже осуждена на 10 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком полтора года.