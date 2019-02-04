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Присяжные признали виновной фигурантку дела об убийстве и расчленении женщины в Краснодаре

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Судебная коллегия присяжных в понедельник вынесла обвинительный вердикт Наталье Бакшеевой, фигурантке уголовного дела об убийстве и расчленении женщины на территории авиационного училища Краснодара, сообщила агентству "Интерфакс" представитель обвинения Наталья Каликанова.

"Коллегия присяжных заседателей Прикубанского районного суда Краснодара единогласным решением признала Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству Вахрушевой и не заслуживающей снисхождения", - сказала Каликанова.

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме с ноября 2018 года. Бакшеевой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст.105 УК РФ.

В сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища.

По данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а после сделал селфи, позируя с фрагментами тела жертвы. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию. В общежитии, где проживали Бакшеевы, были найдены человеческие останки.

Бакшееву было предъявлено обвинение в убийстве (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако в ходе следствия у него было выявлено инфекционном заболевание, представляющее угрозу для окружающих. В связи с этим летом 2018 года мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он в настоящее время проходит курс терапии.

Преступление получило широкий общественный резонанс. В СМИ публиковались сведения о якобы многочисленных эпизодах убийств и людоедства, совершенных четой Бакшеевых, однако материалами рассматриваемого уголовного дела было подтверждено только одно убийство, совершенное осенью 2017 года.

Теги: Краснодар

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