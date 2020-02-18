Осужденный краснодарский "людоед" Бакшеев умер от тяжелых заболеваний

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелые хронические заболевания стали причиной смерти жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева, осужденного по делу об убийстве и расчленении женщины на территории авиаучилища, сообщили "Интерфаксу" в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ростовской области.

Как заявили в пресс-службе управления, Бакшеев был доставлен в межобластную туберкулезную больницу регионального ГУФСИН 1 февраля. Из-за ряда заболеваний он скончался там, несмотря на оказанную помощь, отметил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что адвокат и общественный защитник выехали в Ростов-на-Дону для выяснения обстоятельств смерти осужденного.

В июне 2019 года Бакшеев был признан виновным в убийстве женщины (ч.1 ст.105) и надругательстве над ее телом (ч.1 ст.244 УК РФ). Прикубанского районный Краснодара назначил ему наказание в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима. В дальнейшем приговор был оставлен в силе Краснодарским краевым судом.

Согласно материалам дела, в сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы муж и жена - Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища.

По данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а затем сделал селфи, позируя с фрагментами тела жертвы. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию.

В общежитии, где проживали Бакшеевы, были найдены человеческие останки. Бакшеев частично признал вину в надругательстве над останками, однако вину в убийстве не признал. Защита также ставила под сомнение виновность подсудимого в убийстве.

В ходе следствия у мужчины было выявлено инфекционное заболевание, представляющее угрозу для окружающих. В связи с этим летом 2018 года мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он проходил курс терапии.

В феврале 2019 года Прикубанский райсуд Краснодара на основании вердикта присяжных признал Наталью Бакшееву виновной по ч.4 ст.33, ч.1 ст.105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Ей назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В СМИ публиковались сведения о якобы многочисленных эпизодах убийств и людоедства, совершенных четой Бакшеевых, однако в ходе расследования удалось подтвердить только одно убийство, совершенное осенью 2017 года.