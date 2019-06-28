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СК уточнил, что топ-менеджера "Рольфа" Кайро обвинили не в "экономическом" преступлении

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолию Кайро предъявлено обвинение не "экономическом" преступлении, настаивает следствие.

"По поводу того, что преступление экономическое. Купля-продажа акций не является предпринимательством. Речь идет о переводе денежных средств по подложным документам, то есть без указания оснований и цели перевода денежных средств", - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы в пятницу.

В настоящее время суд рассматривает ходатайство следствия об избрании Кайро домашнего ареста в качестве меры пресечения.

Как пояснила ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, попросить такую меру пресечения у суда было решено, так как "преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности.

Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей (пункты "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ). Свою вину он не признает.

Как сообщили ранее в Следственном комитете России (СКР), предварительно установлено, что в 2014 году Кайро "участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым".

Как пояснил в суде следователь, вина задержанного подтверждается допросами свидетелей, заключениями экспертов, результатами осмотров изъятых при обысках документов и материалами оперативно-розыскных мероприятий.

Петров, находящийся за границей, в четверг заявил "Интерфаксу", что отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа".

В настоящее время в рамках расследования задержан только Анатолий Кайро.

Рольф Анатолий Кайро

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