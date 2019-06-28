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Гостям саммита G20 в Осаке предложили гигантских устриц и морских ежей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Организаторы саммита G20 в Осаке предлагают гостям попробовать целый ряд местных деликатесов, сообщает телеканал CNN.

В частности, на саммите мировые лидеры могут попробовать огромное количество морепродуктов, в том числе - морских ежей и устриц.

Участников G20 угощают традиционными региональными блюдами. Например, в качестве закусок предложены такояки, которые представляют собой шарики из теста с начинкой в виде отварного осьминога и зелени, а также блюдо кусикацу - обжаренные во фритюре овощи или мясо на шампурах.

Блюда готовят японские повара прямо перед присутствующими в специальных зонах. Организован также небольшой зал, где можно попробовать целый ряд японских консервов, в том числе консервированных гигантских устриц.

На десерт гостям предлагается мягкое мороженое различных вкусов.

Саммит G20 проходит с 28 по 29 июня в Осаке.

Осака G20

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