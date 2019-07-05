Капитан перевернувшегося близ Джубги катамарана скрылся

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Капитан перевернувшегося в Черном море катамарана скрылся с места происшествия. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" глава администрации Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

По его словам, собственник судна задержан, сотрудники правоохранительных органов разыскивают капитана.

Он также подтвердил сообщения о двух погибших пассажирах. Всем остальным пассажирам госпитализация не понадобилась. Среди пассажиров есть дети.

Сообщение о гибели двух человек подтвердил также представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что близ Джубги примерно в 100 метров от берега перевернулся прогулочный катамаран. Всего на борту катамарана находились 43 человека. По данным МЧС, спасены 37 человек, остальные были доставлены на берег другими судами.