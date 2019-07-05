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Два пассажира перевернувшегося в Черном море катамарана умерли на берегу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Двое пострадавших при крушении прогулочного катамарана вблизи пляжа Джубги скончались по дороге в больницу. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

На перевернувшемся в Черном море прогулочном катере находились 43 человека, сообщает МЧС. По данным ведомства, спасены 37 человек, они были доставлены на берег. Проходящие суда спасли еще шесть человек, отмечают очевидцы.

В свою очередь источник в медицинских службах региона сообщил, что медики оказывают помощь четырем пострадавшим пассажирам. По словам собеседника, госпитализация им, скорее всего, не понадобится.

Он уточнил также, что 37 спасенных пассажиров катера, которым не потребовалась медицинская помощь, размещены в отеле "Гринвуд" в Джубге.

Ранее сообщалось, что около 17:50 по Москве в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии примерно 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер.

Краснодарский край МЧС

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