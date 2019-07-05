Поиск

С перевернувшегося в Черном море катера спасли 37 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На перевернувшемся в Черном море вблизи Джубги прогулочном катере находились 43 человека, сообщает МЧС. По данным ведомства, спасены 37 человек.

Спасательная операция продолжается.

Между тем источник "Интерфакса" в координационном центре морского поиска и спасения сообщил, что двое пропавших без вести после аварии катамарана вблизи Джубги подняты на берег живыми. Таким образом, по уточненным данным, никто в результате инцидента не погиб.

К делу подключился СКР: начата доследственная проверка по данному факту.

Ранее сообщалось, что около 17:50 мск в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии примерно 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер

Черное море МЧС

Новости по теме

Новости

Два пассажира перевернувшегося в Черном море катамарана умерли на берегу

Арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда имел доступ к гостайне

Арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда имел доступ к гостайне

Два человека пропали после опрокидывания прогулочного судна в Черном море

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году

Задержанные в Ливии россияне занимались социологическими исследованиями

Роскомнадзор снова уличил Google в сохранении ссылок из реестра запрещенной информации

Роскомнадзор снова уличил Google в сохранении ссылок из реестра запрещенной информации

Помощник полпреда президента в УФО арестован по делу о госизмене

В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое

В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое

Задержанный за госизмену Воробьев оказался помощником полпреда президента в УФО

Задержанный за госизмену Воробьев оказался помощником полпреда президента в УФО

В Ингушетии изъяли двух детей у семьи, где истязали семилетнюю девочку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');