С перевернувшегося в Черном море катера спасли 37 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На перевернувшемся в Черном море вблизи Джубги прогулочном катере находились 43 человека, сообщает МЧС. По данным ведомства, спасены 37 человек.

Спасательная операция продолжается.

Между тем источник "Интерфакса" в координационном центре морского поиска и спасения сообщил, что двое пропавших без вести после аварии катамарана вблизи Джубги подняты на берег живыми. Таким образом, по уточненным данным, никто в результате инцидента не погиб.

К делу подключился СКР: начата доследственная проверка по данному факту.

Ранее сообщалось, что около 17:50 мск в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии примерно 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер