Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катамаране

Среди них 12 детей, отметили в СКР

Пляж в Джугбе, в районе которого в акватории Черного моря перевернулся катер

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Количество находившихся на борту прогулочного катамарана в момент крушения в Черном море, по уточненным данным, составляло 55 человек, сообщили "Интерфаксу" в Южном следственном управлении на транспорте в субботу.

Как рассказал представитель следствия, среди них было 12 детей.

Он отметил, что сведения о количестве людей на борту судна изменились после того, как сотрудникам правоохранительных органов удалось установить всех спасшихся участников этого рейса и пообщаться с ними. По данным следствия, неизменным остается количество погибших - два человека.

Накануне вечером в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Погибшие - женщины из Мордовии и Белгорода. Первоначально сообщалось о 43 находящихся на борту судна.

Было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Владельца катамарана задержали. Его капитану сначала удалось скрыться, но позже он также был задержан.

Причиной опрокидывания прогулочного судна стал перегруз, сообщил агентству информированный источник.