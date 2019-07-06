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Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катамаране

Среди них 12 детей, отметили в СКР

Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катамаране
Пляж в Джугбе, в районе которого в акватории Черного моря перевернулся катер
Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Количество находившихся на борту прогулочного катамарана в момент крушения в Черном море, по уточненным данным, составляло 55 человек, сообщили "Интерфаксу" в Южном следственном управлении на транспорте в субботу.

Как рассказал представитель следствия, среди них было 12 детей.

Он отметил, что сведения о количестве людей на борту судна изменились после того, как сотрудникам правоохранительных органов удалось установить всех спасшихся участников этого рейса и пообщаться с ними. По данным следствия, неизменным остается количество погибших - два человека.

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Накануне вечером в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Погибшие - женщины из Мордовии и Белгорода. Первоначально сообщалось о 43 находящихся на борту судна.

Было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Владельца катамарана задержали. Его капитану сначала удалось скрыться, но позже он также был задержан.

Причиной опрокидывания прогулочного судна стал перегруз, сообщил агентству информированный источник.

Краснодарский край Черное море Джубга СКР

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