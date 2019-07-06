Капитан потерпевшего крушение в Черном море катамарана не имел лицензии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Перегруз судна, а не отсутствие навыков капитана рассматривается в качестве основной версии происшествия с прогулочным катамараном, произошедшего накануне в Черном море.

Об этом журналистам в субботу сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Он отметил, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано, безопасности мореплавания ничего не угрожает.

Козлов добавил, что ЧП произошло, когда катамаран отплывал от берега. По словам прокурора, все, кто попал в воду, либо самостоятельно, либо при помощи проходивших рядом судов, были доставлены на сушу.

Он сообщил, что на судне находились 55 человек, хотя его вместимость - 11 человек.

Как добавил прокурор, "судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на пассажиров морским транспортом".

Козлов уточнил, что по данному факту Южной транспортной прокуратурой в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокурор подчеркнул, что непосредственный владелец судна передал его в аренду другому лицу, поэтому вопрос о его ответственности за произошедшее будет рассмотрен отдельно. Сведений о том, что к нему раньше были претензии нет, уточнил он.

Накануне вечером в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран, по данным СК РФ, среди находящихся на его борту было 12 детей. Две женщины погибли.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Владельца катамарана задержали. Капитану судна сначала удалось скрыться, но позже он также был задержан.