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Врачи заявили о консервативном лечении избитой в Ингушетии девочки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Семилетняя Аиша Ажигова из Ингушетии, доставленная 5 июля в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с множеством серьезных травм, проходит консервативный курс лечения, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения региона.

"На текущий момент Аиша находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию. Тактика ведения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля", - сказал представитель ведомства.

По его словам, министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льинова находится на постоянной связи с лечащими врачами клиники.

Между тем в Следственном управлении СК по Ингушетии сообщили агентству "Интерфакс" , что в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего проверяется работа участкового врача, сотрудников органов опеки и попечительства.

При этом он подчеркнул, что арестованная по делу женщина отрицает свою причастность к избиению племянницы.

Как сообщалось, 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена семилетняя девочка с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки. Накануне суд в Ингушетии арестовал подозреваемую на два месяца.

В воскресенье в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где находится на лечении девочка, сообщили, что состояние ребенка остается тяжелым.

Ингушетия

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