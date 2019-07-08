Искалеченной ингушской девочке найдут приемную семью в республике

Это будет сделано после лечения

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Семилетней девочке, которую со следами пыток изъяли из приемной семьи 4 июля, найдут благополучную приемную семью, предпочтение будет отдаваться тем, кто проживает в Ингушетии. Об этом сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева. Судьбу ребенка она обсудила с врио главы региона Махмудом-Али Калиматовым.

Если ребенок будет жить в Ингушетии, это позволит компетентным органам контролировать ситуацию и ей помогать, объяснила Чахкиева. Ребенка отдадут в приемную семью после лечения.

Сейчас девочка находится в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Леонида Рошаля. Врачи при госпитализации определили ее состояние как тяжелое, ей грозит ампутация одной кисти из-за некроза тканей. Пока ребенку назначено консервативное лечение.

4 июля девочку из Сунжи доставили в больницу в Назрани с множественными ушибами и травмами. Кроме синяков, ожогов, укусов, ссадин и отеков у ребенка обнаружили некроз пальцев правой руки, а также грубые изменения мышц плеча и предплечья.

Девочка воспитывалась в семье сестры отца. Женщину задержали и арестовали. Она отрицает, что пытала племянницу.