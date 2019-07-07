Врачи назвали состояние избитой ингушской девочки тяжелым

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Улучшения состояния девочки из Ингушетии, тетя которой арестована по делу о жестоком избиении ребенка, пока не происходит, сообщает пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как говорится в сообщении пресс-службы института, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье, ее состояние остается тяжелым. Врачи рассказали, что, несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья, заявили в пресс-службе.

Медики отмечают, что в настоящий момент решено воздержаться от операции "для четкого определения жизнеспособности тканей".

Ранее сообщалось, что 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена семилетняя девочка с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки. Выяснилось, что мать ребенка живет отдельно, а отца еще не нашли.

По данному факту СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело.

В Ингушетии у семьи, где истязали ребенка, изъяли двух родных детей. Накануне суд в Ингушетии арестовал подозреваемую женщину на два месяца.

Девочку перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В субботу уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева сообщила журналистам, что медикам удалось спасти сильно травмированную руку ребенка.