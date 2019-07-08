Госдума попросит правительство запретить денежные переводы в Грузию и ограничить импорт

Такое решение принял Совет палаты

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер Вячеслав Володин.

Ввести эти ограничения ранее предложил председатель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Его поддержали во фракциях "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Также о поддержке этого решения профильным комитетом по международным отношениям заявил глава этого комитета Леонид Слуцкий. Он отметил, что если правительство предложит еще более жесткие меры в ответ на нецензурное высказывание в адрес президента Владимира Путина со стороны ведущего телеканала "Рустави 2", то депутаты это поддержат. По его мнению, в таких случаях "надо реагировать максимально жестко, и бить по рукам, чтобы кому бы то ни было повторять подобные вещи в Грузии и в любой другой стране мира было неповадно".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала добиться, чтобы исключение было сделано для "гуманитарных" денежных переводов, которые связаны с пенсиями или помощью многодетным семьям.

Телеведущий Гиоргий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Москва его ввела после протестов в Тбилиси против участия депутатов Госдумы в Межпарламентской ассамблеи православия.