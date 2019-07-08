Поиск

Госдума попросит правительство запретить денежные переводы в Грузию и ограничить импорт

Такое решение принял Совет палаты

Госдума попросит правительство запретить денежные переводы в Грузию и ограничить импорт
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер Вячеслав Володин.

Ввести эти ограничения ранее предложил председатель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Его поддержали во фракциях "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Также о поддержке этого решения профильным комитетом по международным отношениям заявил глава этого комитета Леонид Слуцкий. Он отметил, что если правительство предложит еще более жесткие меры в ответ на нецензурное высказывание в адрес президента Владимира Путина со стороны ведущего телеканала "Рустави 2", то депутаты это поддержат. По его мнению, в таких случаях "надо реагировать максимально жестко, и бить по рукам, чтобы кому бы то ни было повторять подобные вещи в Грузии и в любой другой стране мира было неповадно".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала добиться, чтобы исключение было сделано для "гуманитарных" денежных переводов, которые связаны с пенсиями или помощью многодетным семьям.

Телеведущий Гиоргий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Москва его ввела после протестов в Тбилиси против участия депутатов Госдумы в Межпарламентской ассамблеи православия.

Грузия Владимир Путин Леонид Слуцкий Госдума Гиоргий Габуния

Новости по теме

Новости

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 13 октября

"Онэксим" заявил об отсутствии планов продавать "Согласие"

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

Орешкин потребовал расследовать утечку данных по инфляции через сайт ЦБ

Орешкин потребовал расследовать утечку данных по инфляции через сайт ЦБ

Годовая инфляция в России по итогам июня упала до 4,7%

Годовая инфляция в России по итогам июня упала до 4,7%
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Совет Госдумы обсудит запрет на импорт вина из Грузии и на денежные переводы в Грузию

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

ВТБ приобрел у Сергея Гордеева 15,5% акций группы "ПИК"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');