Госдума не будет отзывать предложение о санкциях против Грузии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума не будет отзывать свое обращение к кабмину РФ с предложением ввести экономические меры в связи с антироссийскими провокациями в Грузии, сообщил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Дума не будет отзывать свое обращение, потому что речь шла не только о враждебном отношении к Путину, но речь идёт о враждебных действиях Грузии, официальных лиц этой страны по отношению к России и российским гражданам ", - сказал Калашников "Интерфаксу" во вторник.

Он добавил, что "это определенная "черная метка", прежде всего, руководству Тбилиси о том, что если они должны сделать выводы, тем более, что грузинское общество оценило действия тележурналиста как враждебные и среагировало на это".

Ранее президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии. Депутаты призывали запретить поставки из Грузии вина и газированной воды, а также денежные переводы из России в эту страну.

Предложения о санкциях стали звучать после того, как в воскресенье ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния прямом эфире оскорбил президента России и его родителей с использованием нецензурной лексики.