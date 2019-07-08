В Иркутской области выросло число пропавших без вести в зоне наводнения

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В зоне наводнения в Иркутской области не могут найти еще одного человека, таким образом, общее число пропавших без вести выросло до девяти, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

Число жертв пока остается прежним.

По последним данным, из-за наводнения погибли 23 человека.

С 25 июня паводок в Иркутской области затронул больше ста населенных пункта. До сих пор затоплено больше 200 домов в городе Тулун и поселке Октябрьский в Чунском районе.