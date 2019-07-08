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В Иркутской области выросло число пропавших без вести в зоне наводнения

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В зоне наводнения в Иркутской области не могут найти еще одного человека, таким образом, общее число пропавших без вести выросло до девяти, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

Число жертв пока остается прежним.

По последним данным, из-за наводнения погибли 23 человека.

С 25 июня паводок в Иркутской области затронул больше ста населенных пункта. До сих пор затоплено больше 200 домов в городе Тулун и поселке Октябрьский в Чунском районе.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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