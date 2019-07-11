Поиск

В Иркутской области выплатили матпомощь 38 тысячам пострадавших от паводка

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили более 38 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Все единовременные выплаты завершили", - отмечается в сообщении пресс-службы со ссылкой на министра социального развития региона Владимира Родионова.

Компенсации за частичную или полную утрату имущества получили более 4 тысяч пострадавших. Из них более тысячи получили по 50 тысяч рублей, более 3 тысяч - по 100 тысяч рублей. Семьям 17 погибших выплачено пособие в размере 1 млн рублей.

Матпомощь наличными получили свыше 31 тысячи человек, еще 7 тысячам средства перевели через Сбербанк и Почту России.

Как отмечается, оценочные комиссии продолжают обследовать дома в зоне наводнения.

По последним данным, жертвами наводнения стали 25 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести.

По данным МЧС, с 25 июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов Иркутской области. Паводок повредил более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали более 34 тысяч человек. Более 3,5 тысяч домов оказались полностью разрушены. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Иркутская область

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор назвал самые частые претензии абонентов к мобильным операторам

Роскомнадзор назвал самые частые претензии абонентов к мобильным операторам

Билетные операторы подадут совместную жалобу на «Яндекс» в ФАС

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Роскомнадзор заставит Ozon объясниться за утечку данных 450 тысяч клиентов

Роскомнадзор заставит Ozon объясниться за утечку данных 450 тысяч клиентов

Глава ГМЦ Росстата уволился после досрочной публикации данных по инфляции

Что произошло за день: среда, 10 июля

"Союз" с космическими аппаратами Минобороны стартовал с Плесецка

Задержан проректор Сибирского федерального университета

Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу

Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу

В Думу внесли законопроект об уголовном наказании с 14 лет за издевательства над животными

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');