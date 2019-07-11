В Иркутской области выплатили матпомощь 38 тысячам пострадавших от паводка

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили более 38 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Все единовременные выплаты завершили", - отмечается в сообщении пресс-службы со ссылкой на министра социального развития региона Владимира Родионова.

Компенсации за частичную или полную утрату имущества получили более 4 тысяч пострадавших. Из них более тысячи получили по 50 тысяч рублей, более 3 тысяч - по 100 тысяч рублей. Семьям 17 погибших выплачено пособие в размере 1 млн рублей.

Матпомощь наличными получили свыше 31 тысячи человек, еще 7 тысячам средства перевели через Сбербанк и Почту России.

Как отмечается, оценочные комиссии продолжают обследовать дома в зоне наводнения.

По последним данным, жертвами наводнения стали 25 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести.

По данным МЧС, с 25 июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов Иркутской области. Паводок повредил более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали более 34 тысяч человек. Более 3,5 тысяч домов оказались полностью разрушены. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.