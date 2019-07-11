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Сменился глава МВД по Крыму

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Олег Торубаров уволен с должности министра внутренних дел по Крыму, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике.

По словам собеседника агентства, приказ об отставке был подписан в июне. Теперь обязанности главы МВД по Крыму исполняет генерал-майор Павел Каранда.

Как уточнили в пресс-службе, Торубаров является пенсионером органов внутренних дел РФ, сейчас он находится в Крыму.

Торубаров был назначен министром внутренних дел по Крыму в августе прошлого года. До этого он работал в Алтайском крае.

Крым МВД Олег Торубаров

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