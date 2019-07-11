СПЧ заявил о недопустимости установки памятников Сталину на госземлях

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Установка памятников Иосифу Сталину оправдывает репрессии и недопустима на государственных землях. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по исторической памяти Сергей Караганов.

"Появляются сообщения о создании в населенных пунктах России памятников И.В.Сталину. Вызывают горечь и сочувствие те из наших сограждан и те политические силы, кто готовы забыть и даже оправдать гибель и лишения миллионов наших соотечественников, часто лучших людей страны, ставших жертвами политических репрессий, депортации народов, коллективизации, голодомора", - говорится в заявлении Караганова, распространенном пресс-службой СПЧ в четверг.

Он заявил, что "те, кто ставит ему памятники, вольно или невольно оправдывают эти репрессии". "Эти наши сограждане - тоже жертвы того режима: их лишили чувства сострадания к нашей тяжко пострадавшей стране", - отмечается в заявлении.

"Мы не призываем запретить установку памятников И.В.Сталину на частных земельных участках. Но государственные служащие всех уровней должны четко знать о недопустимости использования для этого государственных или муниципальных земель и зданий. Подобные действия противоречат не только морали, уважению к нашим почившим, невинно пострадавшим предкам, но и официальной государственной политике", - считает Караганов.