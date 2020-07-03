Памятник Сталину в Бору полиция отнесла к декоративным садовым фигурам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области МВД отказалось заводить административное дело об установке памятника Сталину на частной территории в городе Бор, поскольку в договоре об установке объект был назван декоративной садовой фигурой, а такие под законы о памятниках и мемориалах не подпадают.

Ответ МВД опубликовал бизнесмен и лидер местного отделения КПРФ Алексей Зоров, владелец участка, на котором появился памятник. Трехметровый монумент как символ борьбы с коррупцией торжественно открыли 24 июня. В администрации Бора заявили, что его установили без необходимых согласований, и пожаловались в полицию. Глава администрации Александр Киселев усмотрел в действиях Зорова признаки самоуправства (ст.19.1 КоАП).

Зоров возразил, что получил от мэрии разрешение его фирме на строительство жилого дома на этом участке и заблаговременно благоустроил территорию.

Кроме того, фирмой, уточняет Зоров, "был заключен договор на установление декоративной садовой фигуры, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является" и не подпадает под действие законодательства об установлении памятников, "так как расположена на частном земельном участке, а не на муниципальной территории". Полиция согласилась с его доводами, следует из опубликованных документов.